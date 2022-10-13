Erkek Hentbol Milli Takım'ın Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRT Spor Yıldız izle

A Milli Erkek Hentbol Takım'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup maçında, Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Hentbolseverler, Portekiz maçının başlangıç saatini, gününü merak ediyor.
HENTBOL MİLLİ TAKIMI - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmayı İzlanda Hentbol Federasyonundan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson hakem ikilisi yönetecek.