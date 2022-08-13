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A Milli Erkek Hentbol Takımı finalde!

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile finale çıkma maçında karşılaştı. A Milliler mücadeleden 26-25'lik skorla galip ayrılarak finale çıkan taraf oldu. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:09
A Milli Erkek Hentbol Takımı finalde!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı 26-25 yenerek finale çıktı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 16-15 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın son bölümü ise büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı gollerle son 1 dakikaya 25-25'lik eşitlikle girildi. Bitime 8 saniye kala golü bulan Türkiye, 26-25 öne geçti. Suudi Arabistan son hücumda orta sahadan denediği şutta golü bulamadı ve sahadan 26-25 galip ayrılan milli takım, adını finale yazdırdı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan sonra A Milli Erkek Hentbol Takımı da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda finale çıkma başarısı gösterdi.

Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan milli takım, İran-Katar maçının galibiyle 14 Ağustos Pazar günü saat 17.00'da finalde karşı karşıya gelecek.

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