A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Milli takımımız maçın ardından Belçika'ya hareket edecek ve 8 Ocak'ta 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında yine Belçika ile karşılaşacak. Belçika'nın Hasselt şehrindeki Sporthal Alverberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

Yunus Özmusul

Coşkun Göktepe

Alp Eren Pektaş

Samet Kanberoglu

Yakup Yaşar Simsar

Halil İbrahim Ozturk

Genco İlanc

Şenol Boyar

Ozan Erdoğan

Can Çelebi

Cemal Kütahya

Özgür Sarak

Görkem Biçer

Alperen Arabacı

Uğur Erceylan

Atila Zaman