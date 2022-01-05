A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Milli takımımız maçın ardından Belçika'ya hareket edecek ve 8 Ocak'ta 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında yine Belçika ile karşılaşacak. Belçika'nın Hasselt şehrindeki Sporthal Alverberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor;
Yunus Özmusul
Coşkun Göktepe
Alp Eren Pektaş
Samet Kanberoglu
Yakup Yaşar Simsar
Halil İbrahim Ozturk
Genco İlanc
Şenol Boyar
Ozan Erdoğan
Can Çelebi
Cemal Kütahya
Özgür Sarak
Görkem Biçer
Alperen Arabacı
Uğur Erceylan
Atila Zaman
A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.