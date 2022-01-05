Haberler Hentbol A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımızın 2023 Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın 16 kişilik kadrosu belli oldu.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 13:01
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli takımımız maçın ardından Belçika'ya hareket edecek ve 8 Ocak'ta 2023 A Erkekler Dünya Şampiyonası Grup Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında yine Belçika ile karşılaşacak. Belçika'nın Hasselt şehrindeki Sporthal Alverberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor;
Yunus Özmusul
Coşkun Göktepe
Alp Eren Pektaş
Samet Kanberoglu
Yakup Yaşar Simsar
Halil İbrahim Ozturk
Genco İlanc
Şenol Boyar
Ozan Erdoğan
Can Çelebi
Cemal Kütahya
Özgür Sarak
Görkem Biçer
Alperen Arabacı
Uğur Erceylan
Atila Zaman

DİĞER
Son dakika: Kenan Karaman'a Süper Lig'den sürpriz talip! Pjanic'ten Juve'ye geri dönüş sinyali
Bilardo salonunda feci kavga! İstekalarla vurdular: 2 kişi cezaevine gönderildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor