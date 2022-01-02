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Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın zorlu periyodu!

Son dakika spor haberleri... Hentbol Erkek Milli Takımı'nı zorlu bir süreç bekliyor. Ay-yıldızlılar, 17 gün içinde 2023 Dünya Şampiyonası'nda 1. Eleme Turu maçlarını tamamlayacak ve 2024 Avrupa Şampiyonası içinse play-out müsabakalarına çıkacak.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 14:35
Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın zorlu periyodu!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 17 gün içinde 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu ve 2024 Avrupa Şampiyonası play-out turunda toplam 6 maça çıkacak.

2023 Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılmak için 1. Eleme Turu'nda 1. Grup'ta yer alan Türkiye, son 4 karşılaşmasını oynayacak. Milliler, 5 Ocak'ta Kastamonu'da Belçika'yla oynadıktan sonra bu sefer 8 Ocak'ta rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. 12 Ocak'ta Kosova deplasmanına gidecek milli takım, gruptaki son maçını Türkiye'de 16 Ocak'ta Yunanistan'la yapacak.

Ay-yıldızlı ekip ara vermeden 2024 Avrupa Şampiyonası play-out maçlarına çıkacak. A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19 Ocak'ta Kıbrıs Rum Kesimi'yle play-out ilk maçını Türkiye'de oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 22 Ocak'ta Kıbrıs Rum Kesimi'nde olacak.

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