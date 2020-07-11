Hentbolda liglerin başlama tarihleri açıklandı!
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Corona virüsü salgını nedeniyle duruma göre bu tarihlerin revize edilebileceği ifade edildi.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:
- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül
- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül
- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim
- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim
Bu arada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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