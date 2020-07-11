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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hentbolda liglerin başlama tarihleri açıklandı!

Hentbolda liglerin başlama tarihleri açıklandı!

Türkiye Hentbol Federasyonu (), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Corona virüsü salgını nedeniyle duruma göre bu tarihlerin revize edilebileceği ifade edildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim

- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.


  1. 11.07.2020
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