Hentbolda yeni sezonun liglere katılım süreci başladı - Son dakika Hentbol haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Hentbol Hentbolda yeni sezonun liglere katılım süreci başladı

Hentbolda yeni sezonun liglere katılım süreci başladı

Hentbolda yeni sezonun liglere katılım süreci başladı

, sezonu Erkekler ve Kadınlar , 1. Lig ve 2. Liglere katılım sürecinin başladığını duyurdu.

(), sezonu için liglere katılım sürecinin başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre THF Yönetim Kurulu kararı ile 2020-2021 sezonu Erkekler ve Kadınlar , 1. Lig ve 2. Liglere katılım süreci başladı.

THF Teknik Kurulu ve Yönetim Kurulu, değerlendirmeler sonucunda, 2020-2021 sezonu için Erkekler ve Kadınlar Süper Lig, 1. Lig ve 2. Liglerin planlamalarını hazırladı.

2020-2021 sezonunda, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'in on ikişer takımlı, Erkekler 1. Lig'in 17 takımlı, Kadınlar 1. Lig'in 16 takımlı, Erkekler ve Kadınlar 2. Lig'in Bölgesel Lig'den gelecek takımlarla beraber on altışar takımlı olması planlandı.

Kulüplerin yeni sezon için katılım başvuruları 17 Temmuz Cuma günü sona erecek.

  1. 12.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hentbolda yeni sezonun liglere katılım süreci başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA