Hentbolda takvim belli oldu! Olimpiyat...
Uluslararası Hentbol Federasyonu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpyatları'nın eleme turnuvalarının yeni tarihini duyurdu.
Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın eleme turnuvalarının yeni tarihlerini açıkladı.
IHF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, salgının dünya ve hentbol üzerindeki etkisinin yakından izlendiği ve bu doğrultuda bazı organizasyonlarda erteleme kararı alındığı duyuruldu.
Olimpiyat oyunları için 2021 yılında düzenlenmesi kararlaştırılan eleme turnuvalarının kadınlarda 19-21 Mart'ta erkekler de ise 12-14 Mart'ta yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Öte yandan, Romanya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2-13 Aralık 2020 tarihine alındığı, Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın ise 29 Eylül-11 Ekim 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 15:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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