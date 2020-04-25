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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Hentbolda takvim belli oldu! Olimpiyat...

Hentbolda takvim belli oldu! Olimpiyat...

, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpyatları'nın eleme turnuvalarının yeni tarihini duyurdu.

(), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın eleme turnuvalarının yeni tarihlerini açıkladı.

IHF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, salgının dünya ve hentbol üzerindeki etkisinin yakından izlendiği ve bu doğrultuda bazı organizasyonlarda erteleme kararı alındığı duyuruldu.

Olimpiyat oyunları için 2021 yılında düzenlenmesi kararlaştırılan eleme turnuvalarının kadınlarda 19-21 Mart'ta erkekler de ise 12-14 Mart'ta yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Romanya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2-13 Aralık 2020 tarihine alındığı, Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın ise 29 Eylül-11 Ekim 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

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  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 15:24
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