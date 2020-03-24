Yenimahalle Belediyesi Hentbol takımından 'evde kal' mesajı

Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Serdar Eler, hijyene dikkat çekerek, "Lütfen devletimizin koymuş olduğu kurallara uymaya çalışalım. Ellerimizi yıkayalım, kişisel sağlığımıza ve hijyenimize dikkat edelim. Toplumun sağlığına da dikkat etmiş olacağız bu şekilde. Zorunlu haller dışında lütfen dışarı çıkmayalım. Devletimize güvenelim, evde kalalım" dedi.

ANASTASIA SAVASH: EVDE KALIN

Yenimahalle Belediyespor'un sok oyun kurucusu Anastasia Savah, koronavirüs tedbirleri ile ilgili, "Değerli arkadaşlarım, evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.

EDANUR ARSLAN: KALABALIK ORTAMLARDA BULUNMAYALIM

Hentbolcu Edanur Arslan, kurallara uyma vurgusu yaparak, "Sağlığımız için ellerimizi sık sık yıkayalım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Ülkemiz için, virüsün daha fazla yayılmaması için kurallara uyalım" dedi.

YAĞMUR BEMBEYAZ: TEMAS ETMEMEYE ÖZEN GÖSTERELİM

Yenimahalle Belediyespor Tentbol Takım oyuncusu Yağmur Bembeyaz, evde kalma çağrısı yaparak, "Koronavirüs nedeniyle devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışalım. Kişisel temizliğimize ve sağlığımıza dikkat edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya, temas etmemeye özen gösterelim. Devletimize güvenelim evde kalalım" ifadelerini kullandı.