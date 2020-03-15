Kadın Hentbol Takımında kupa mesaisi
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, salı günü, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Kastamonu Belediyesi’yle karşılaşacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak.
Paşanın Meleklerinin Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı final yolculuğu 17 Mart'ta başlıyor. Muratpaşa, kupada karşı karşıya geleceği Kastamonu Belediyesi'yle ilk maçını Salı günü deplasmanda oynayacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak. Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Paşanın Melekleri, Süper Lig'in namağlup tek takımı Kastamonu karşısında sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sarpaş ve öğrencileri, yarı finalin ilk maçında avantajlı bir skorla Antalya'ya dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Karşılaşmanın rövanşı ise 3 Nisan'da Antalya'da oynanacak.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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