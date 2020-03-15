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15 Mart 2020, Pazar
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Kadın Hentbol Takımında kupa mesaisi

Kadın Hentbol Takımında kupa mesaisi

kadın hentbol takımı, salı günü, yarı final ilk maçında deplasmanda ’yle karşılaşacak. ’nda oynanacak karşılaşma Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak.

Paşanın Meleklerinin Kadınlar Hentbol yarı final yolculuğu 17 Mart'ta başlıyor. Muratpaşa, kupada karşı karşıya geleceği 'yle ilk maçını Salı günü deplasmanda oynayacak. 'nda oynanacak karşılaşma Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak. Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Paşanın Melekleri, 'in namağlup tek takımı karşısında sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sarpaş ve öğrencileri, yarı finalin ilk maçında avantajlı bir skorla 'ya dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Karşılaşmanın rövanşı ise 3 Nisan'da Antalya'da oynanacak.

  1. 15.03.2020
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