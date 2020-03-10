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10 Mart 2020, Salı
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Hentbolda bölge şampiyonu Ortadoğulular

Hentbolda bölge şampiyonu Ortadoğulular

Ortadoğu Eğitim Kurumları, sportif alandaki başarısıyla Liseler Arası Hentbol Turnuvası’nda şampiyonluğu aldı. Yönetim Kurulu Başkanı , şampiyonluğun haklı gururunu yaşadıkları belirtti.

Eğitim-öğretim çalışmalarındaki başarısının yanında, sportif alandaki başarılarıyla bilinen , 'yı gururlandıracak bir başarıya daha imza attı.

'nda şampiyonluğu göğüsleyen Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Liseler Arası grup maçlarında Tekirdağ Ergene Anadolu Lisesi'ni 49-23 yenerek Türkiye Bölge Şampiyonu oldu ve yarı finale yükseldi. Son derece zorlu maçlar oynayarak bölge şampiyonu olduklarını belirten Ortadoğulular Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı , "Şampiyonluğun haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yakalanan başarının planlı ve programlı çalışmanın ardından geldiğini söyleyen Ümit Cenik, hentbolun son derece zorlu bir takım sporu olduğunu ve zor dallarda şampiyon olabilmek için daha fazla efor sarf edildiğini belirtti. Beden eğitimi öğretmenlerini ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Cenik, özverili ve disiplinli çalışmalarının sonucunu aldıklarını, öğretim çalışmaları yanında sportif başarılarının da artarak devam ettiğini, bu başarılarını diğer branşlarda da sürdüreceklerini ve Türkiye yarı finali hentbol müsabakalarında Ankara'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

  1. 10.03.2020
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