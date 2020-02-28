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28 Şubat 2020, Cuma
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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar 'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

14.00 Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor ( Pirim)

1 Mart Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yalıkavak ()

16.00 Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor ()

ERKEKLER SÜPER LİG

Yarın:

16.00 Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Aygaz-Spor Toto ()

1 Mart Pazar:

18.00 Göztepe-Güneysu (Celal Atik)

  1. 28.02.2020
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