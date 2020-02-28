Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
14.00 Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)
1 Mart Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yalıkavak (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)
ERKEKLER SÜPER LİG
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)
17.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Beşiktaş Aygaz-Spor Toto (Süleyman Seba)
1 Mart Pazar:
18.00 Göztepe-Güneysu (Celal Atik)
- 28.02.2020
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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