Ümit Uysal: Bizim derdimiz Türkiye’de hentbolu yükseltmek
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Pazar günü oynayacağı Yenimahalle Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana gelen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, takıma güvendiğini belirterek takımın iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü oynayacağı Yenimahalle Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının antrenmanını ziyaret etti.
Başkan Uysal, Yenimahalle maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre başlayacak takıma güvendiğini belirterek, "Çok iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum" dedi. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Pazar günü Ankara'da Yenimahalle Belediyespor'la karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda akşam saatlerinde gerçekleşen son antrenmanda Paşanın melekleri antrenör Birol Ünsal yönetiminde taktik çalıştı. Antrenmanı Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz'la birlikte takip etti. Uysal, antrenmanını ardından takımla birlikte akşam yemeği yedi. Uysal, hentbolda uzun vadeli bir yapılanma içinde olduklarını bunu bir inovasyon temelinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Sporcuların hem kondisyon hem fiziksel hem de taktiksel gelişimlerini yakından takip edildiğini, uyku ve beslenme düzenlerine kadar ilgilendiğini belirten Uysal, "Bizim derdimiz Türkiye'de hentbolu yükseltmek, spor bilincini, bilimsel çalışmayı yükseltmek ve herkese ilham vermek" dedi. Uysal, pazar günü karşılaşacakları Yenimahalle maçıyla birlikte Türkiye Kupası yarı final maçlarıyla zorlu bir fikstürün takımı beklediğini de dikkat çekerek "İyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Ama bizim asıl hedeflerimiz gelecek yıl ve ondan sonrası. Çok ciddi noktalara gideceğimizden şüphem yok" diye konuştu.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Ümit Uysal: Bizim derdimiz Türkiye’de hentbolu yükseltmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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