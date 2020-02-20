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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Hentbol Ümit Uysal: Bizim derdimiz Türkiye’de hentbolu yükseltmek

: Bizim derdimiz ’de hentbolu yükseltmek

Ümit Uysal: Bizim derdimiz Türkiye’de hentbolu yükseltmek

kadın hentbol takımı Pazar günü oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana gelen Muratpaşa Belediye Başkanı , takıma güvendiğini belirterek takımın iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı , Pazar günü oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdüren kadın hentbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Uysal, Yenimahalle maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre başlayacak takıma güvendiğini belirterek, "Çok iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum" dedi. Kadınlar 'nin 15'inci hafta maçında Pazar günü 'da Yenimahalle Belediyespor'la karşılaşacak olan Muratpaşa Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda akşam saatlerinde gerçekleşen son antrenmanda Paşanın melekleri antrenör yönetiminde taktik çalıştı. Antrenmanı Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz'la birlikte takip etti. Uysal, antrenmanını ardından takımla birlikte akşam yemeği yedi. Uysal, hentbolda uzun vadeli bir yapılanma içinde olduklarını bunu bir inovasyon temelinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Sporcuların hem kondisyon hem fiziksel hem de taktiksel gelişimlerini yakından takip edildiğini, uyku ve beslenme düzenlerine kadar ilgilendiğini belirten Uysal, "Bizim derdimiz 'de hentbolu yükseltmek, spor bilincini, bilimsel çalışmayı yükseltmek ve herkese ilham vermek" dedi. Uysal, pazar günü karşılaşacakları Yenimahalle maçıyla birlikte Türkiye Kupası yarı final maçlarıyla zorlu bir fikstürün takımı beklediğini de dikkat çekerek "İyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Ama bizim asıl hedeflerimiz gelecek yıl ve ondan sonrası. Çok ciddi noktalara gideceğimizden şüphem yok" diye konuştu.

  1. 20.02.2020
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