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06 Aralık 2019, Cuma
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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar 'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

15.15 Büyükşehir Başakspor-İzmir (Mardin Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor-Pazarspor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

8 Aralık Pazar:

15.00 Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)


ERKEKLER SÜPER LİG

8 Aralık Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler Spor Tesisleri)

13.00 Spor Toto-CIP Travel ()

14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

15.00 MYK Hentbol-Göztepe (THF)

  1. 06.12.2019
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