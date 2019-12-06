Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
15.15 Mardin Büyükşehir Başakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mardin Artuklu)
16.00 Görele Belediyespor-Pazarspor (Görele İlçe)
16.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
8 Aralık Pazar:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
ERKEKLER SÜPER LİG
8 Aralık Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler Spor Tesisleri)
13.00 Spor Toto-CIP Travel Antalyaspor (THF)
14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
15.00 MYK Hentbol-Göztepe (THF)
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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