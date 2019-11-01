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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler 'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

3 Kasım Pazar:

13.00 Güneysu-İzmir (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor ()

17.00 Göztepe-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)


KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

15.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Görele Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Görele)

17.00 Pazarspor-Muratpaşa Belediyespor ( Pirim)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

  1. 02.11.2019
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