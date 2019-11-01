Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG



3 Kasım Pazar:

13.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)

17.00 Göztepe-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)



KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

15.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Görele Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Görele)

17.00 Pazarspor-Muratpaşa Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)