Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 5. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
3 Kasım Pazar:
13.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Üçevler Spor Tesisleri)
17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)
17.00 Göztepe-CIP Travel Antalyaspor (Celal Atik)
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
15.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Görele Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Görele)
17.00 Pazarspor-Muratpaşa Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
- 02.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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