Okan Halay: Sıra diğer kupalarda! - Son dakika Hentbol haberleri - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Hentbol Haberleri Okan Halay: Sıra diğer kupalarda!

Okan Halay: Sıra diğer kupalarda!

Okan Halay: Sıra diğer kupalarda!

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Okan Halay: "Sezona Süper Kupa'yı alarak başladık. Türkiye'deki hedefimizde olan 3 kupanın ilkini aldık. Türkiye Kupası ve lig, Türkiye'deki diğer hedeflerimiz" dedi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Okan Halay, "Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde." dedi.

Geçen hafta Süper Kupa maçında karşı karşıya geldiği Muratpaşa Belediyespor'u 32-30 yenerek kupayı evine götürmeyi başaran Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası ve lig maçları için Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk kupasını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ne elemede veda ettikten sonra takımda morallerin bozulduğunu kaydeden Halay, "Sezona Süper Kupa'yı alarak başladık. Türkiye'deki hedefimizde olan 3 kupanın ilkini aldık. Türkiye Kupası ve lig, Türkiye'deki diğer hedeflerimiz. Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki hedeflerinin devam ettiğini aktaran Halay, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde lig ve Avrupa var. Üçüncü turdan EHF Kupası'na devam edeceğiz. EHF Kupası'nda 3. turu geçip ocak ayında başlayacak gruplara kalmak öncelikli hedefimiz. Bu sene yeterli sayıda hazırlık maçı yapamadık. Tam olarak maç ritmini bulamadığımızı düşünüyorum. Lig başladıktan sonra kısa zamanda maç ritmini yakalayarak EHF Kupası maçına da hazır olacağımızı düşünüyorum."

Yardımcı antrenör Hüseyin Aşçı ise sezona bir kupayla başlamanın takıma çok iyi geldiğini söyledi.

Cumartesi günü önemli bir rakibi ağırlayacaklarına işaret eden Aşçı, "Hafta sonu Yenimahalle konuğumuz olacak. Ligin en ciddi rakiplerinden biri. Tüm taraftarlarımızı sahamızdaki ilk maçta yanımızda bekliyoruz. Umarım sezonu 4 kupa ile kapatırız." diye konuştu.

  1. 08.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Halay: Sıra diğer kupalarda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN