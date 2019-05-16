Beşiktaş şampiyon
17 Mayıs 2019, Cuma
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şampiyon

Beşiktaş şampiyon

Hentbol Erkekler finalinde SELKA Hentbol’u 22-21 yenen Mogaz, kupanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, siyah-beyazlıları kutladı.

  1. 16.5.2019
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