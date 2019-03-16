Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı
16 Mart 2019, Cumartesi
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Hentbol 'nda çeyrek finaller tamamlandı

Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı

Hentbolda Kadınlar rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Kupada alınan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 21-29

Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-30

Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-33

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor

  1. 16.03.2019
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