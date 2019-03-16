Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Kupada alınan maçların sonuçları şöyle:
Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 21-29
Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-30
Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-33
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:
Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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