Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final tamamlandı
13 Mart 2019, Çarşamba
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Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final tamamlandı

Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final tamamlandı

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları tamamlandı.

Rövanşlarda alınan sonuçlar ve ilk maçların neticesi şöyle:

-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-27 (39-35)

Nilüfer Belediyespor- Mogaz: 30-35 (23-36)

Göztepe-SELKA : 29-22 (22-30)

Bu sonuçlarla Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Mogaz ve SELKA Hentbol yarı finale yükselen ekipler oldu. Yarı finalde Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor, Selka Eskişehir Hentbol ile de eşleşti.

Kupada Şırnak Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 Belediyespor olmuştu.

  1. 14.03.2019
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