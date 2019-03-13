Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final tamamlandı

Rövanşlarda alınan sonuçlar ve ilk maçların neticesi şöyle:

Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-27 (39-35)

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 30-35 (23-36)

Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol: 29-22 (22-30)

Bu sonuçlarla Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Mogaz ve SELKA Eskişehir Hentbol yarı finale yükselen ekipler oldu. Yarı finalde Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor, Selka Eskişehir Hentbol ile de 1955 Batman Belediyespor eşleşti.

Kupada Şırnak Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 Batman Belediyespor olmuştu.