Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
10 Mart 2019, Pazar
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hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22

MYK Hentbol-SELKA Hentbol: 19-22

Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-44

Adıyaman Belediyespor-1955 Belediyespor: 33-34

Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 30-35

KADINLAR SÜPER LİG

Yalıkavakspor-Samsun Gençlik: 36-23

Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 29-41

  1. 10.03.2019
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