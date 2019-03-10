Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22
MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol: 19-22
Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-44
Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 33-34
Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 30-35
KADINLAR SÜPER LİG
Yalıkavakspor-Samsun Gençlik: 36-23
Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 29-41
- 10.03.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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