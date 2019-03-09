Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
09 Mart 2019, Cumartesi
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hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

'nde 18. hafta müsabakaları 3 maçla başladı.

Hentbolda 'nin 18. haftası oynanan 3 maçla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 33-19

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 29-20

Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 40-24

  1. 09.03.2019
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