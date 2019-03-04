Ecre Judo'da Avrupa ikincisi
04 Mart 2019, Pazartesi
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Ecre Judo'da Avrupa ikincisi

Ecre Judo'da Avrupa ikincisi

Judo Düzceli sporcu ikinci oldu.

Türkiye Şampiyonu olan Düzce ili judo sporcusu , bu sene yapılacak Avrupa Dünya Şampiyonası ve Gençlik Oyunları için Avrupa Kupası müsabakalarına başladı. İlk final oynayıp ufak bir hatayla ikinci olan Ecre, 08-12 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde yapılacak olan en iyilerinin yarıştığı Avrupa kupasında mindere çıkacak.

Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, "Eğer hedefiniz şampiyonluksa gümüş madalyaya sevinemezsiniz. Bende sevinemezdim. Şampiyon olmak için dökülen her gözyaşı kutsaldır ve ileriye taşır. En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım" dedi.
  1. 04.03.2019
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