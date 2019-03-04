Ecre Judo'da Avrupa ikincisi
Judo Avrupa Kupasında Düzceli sporcu Ecre Alayıldız ikinci oldu.
Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, "Eğer hedefiniz şampiyonluksa gümüş madalyaya sevinemezsiniz. Bende sevinemezdim. Şampiyon olmak için dökülen her gözyaşı kutsaldır ve ileriye taşır. En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım" dedi.
- 04.03.2019
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