Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
03 Mart 2019, Pazar
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hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Erkekler 'in 17. haftasına 3 maçla devam edildi.

-Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 27-26

Göztepe-Maliye Piyango: 28-25

SELKA Hentbol-CIP Travel : 28-27

  1. 03.03.2019
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