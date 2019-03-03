Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftasına 3 maçla devam edildi.
Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 27-26
Göztepe-Maliye Piyango: 28-25
SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor: 28-27
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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