Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
02 Mart 2019, Cumartesi
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Kadınlar 'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-44

Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 21-43

Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 26-25

Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-30

Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 24-25

ERKEKLER SÜPER LİG

Mogaz-MYK Hentbol: 34-21

  1. 02.03.2019
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