Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
KADINLAR SÜPER LİG
Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-44
Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 21-43
Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 26-25
Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-30
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 24-25
ERKEKLER SÜPER LİG
Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol: 34-21
- 02.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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