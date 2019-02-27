Hentbol'da çeyrek final ilk maçları tamamlandı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Hentbol'da ilk maçları tamamlandı

Hentbol'da çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Hentbolda ilk maçları tamamlandı.

Rövanşlarının 16 Mart'ta oynanacağı eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 36-24

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27

Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor: 35-25

Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor: 26-46

  1. 27.02.2019
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