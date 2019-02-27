Hentbol'da çeyrek final ilk maçları tamamlandı
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
Rövanşlarının 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları şöyle:
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 36-24
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27
Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor: 35-25
Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor: 26-46
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
Gakkoş23 Yav he he Varrr geldi böyle oldu
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
Aslan avcısı Doğru. Helal Hatayspor'a
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 19
Yorum
osman fenerli Artık futbol sahada oynanmıyor. Geçmişler ekran başına istedikleri takıma penaltı, gol üretiyorlar. Çok yazık
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