Hentbol Türkiye Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Hentbol 'nda ilk maçlar tamamlandı

Hentbol Türkiye Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı

Hentbolda Erkekler çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Rövanşlarının 13 Mart'ta oynanacağı çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 35-39

Mogaz-Nilüfer Belediyespor: 36-23

SELKA Hentbol-Göztepe: 30-22

Bu arada, Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 Batman Belediyespor olmuştu.

  1. 28.02.2019
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