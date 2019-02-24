Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34
Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-38
Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol: 32-27
CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz: 22-26
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22
Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32
KADINLAR SÜPER LİG
Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32
Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-27
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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