Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
24 Şubat 2019, Pazar
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hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34

Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-38

Maliye Piyango-SELKA Hentbol: 32-27

CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz: 22-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22

Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32

KADINLAR SÜPER LİG

Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32

Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-27

  1. 24.02.2019
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