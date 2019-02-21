Üsküdar Belediyespor'dan kıl payı galibiyet
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 15-13 üstünlük kuran Üsküdar Belediyespor, mücadeleyi 27-25 kazandı.
- 21.2.2019 21:37
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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