Üsküdar Belediyespor'dan kıl payı galibiyet
21 Şubat 2019, Perşembe
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'dan kıl payı galibiyet

Üsküdar Belediyespor'dan kıl payı galibiyet

Hentbolda Kadınlar 13. hafta erteleme maçında , 'u 27-25 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 15-13 üstünlük kuran , mücadeleyi 27-25 kazandı.


  1. 21.2.2019 21:37
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