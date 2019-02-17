Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
17 Şubat 2019, Pazar
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

1955 Belediyespor-CIP Travel : 32-33

Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26

Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-25

SELKA Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-24

KADINLAR SÜPER LİG

Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 23-31

  1. 17.2.2019 22:09
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