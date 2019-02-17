Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 32-33
Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26
Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-25
SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-24
KADINLAR SÜPER LİG
Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 23-31
- 17.2.2019 22:09
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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