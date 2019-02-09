Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbol Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.

İki ligde yapılan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor: 26-33

MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 29-35

KADINLAR SÜPER LİG

Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 18-44

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 23-20

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 27-30

  1. 10.2.2019 01:17
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