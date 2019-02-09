Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.
İki ligde yapılan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor: 26-33
MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 29-35
KADINLAR SÜPER LİG
Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 18-44
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 23-20
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 27-30
- 10.2.2019 01:17
- Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
- Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
- Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"
- Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.