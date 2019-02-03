Ardeşen Gençlik kıl payı kazandı
03 Şubat 2019, Pazar
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kıl payı kazandı

Ardeşen Gençlik kıl payı kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında , 'u deplasmanda 38-37 mağlup etti.

Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını , 23-19 üstünlükle tamamladı.


  1. 3.2.2019 19:22
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