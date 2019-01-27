Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
27 Ocak 2019, Pazar
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Erkekler 'in 13. haftasında 5 maç yapıldı.

Hentbolda Erkekler 'in 13. haftasında 5 maç oynandı.

Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle:

CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 29-27

Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor: 27-38

İzmir Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 27-27

MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor: 16-26

Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol: 26-25

  1. 27.1.2019 22:56
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