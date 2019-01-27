Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç yapıldı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında 5 maç oynandı.
Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle:
CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 29-27
Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor: 27-38
İzmir Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 27-27
MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor: 16-26
Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol: 26-25
- 27.1.2019 22:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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