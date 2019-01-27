Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
27 Ocak 2019, Pazar
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hentbolda dünya şampiyonu

Danimarka hentbolda dünya şampiyonu

2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası finalinde , Norveç'i 31-22 yenerek şampiyon oldu.

ve 'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç karşılaştı.

Danimarka'nın Herning kentindeki mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 18-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Danimarka, karşılaşmadan 31-22 galip ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Tarihinde 4. kez finalde yer alan Danimarka, ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvada 6 şampiyonluğa sahip Fransa ise üçüncülük maçında Almanya'yı 26-25 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

  1. 27.1.2019 23:19
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