Danimarka hentbolda dünya şampiyonu
2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka, Norveç'i 31-22 yenerek şampiyon oldu.
Almanya ve Danimarka'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın finalinde Danimarka ile Norveç karşılaştı.
Danimarka'nın Herning kentindeki mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 18-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Danimarka, karşılaşmadan 31-22 galip ayrılarak altın madalyaya ulaştı.
Tarihinde 4. kez finalde yer alan Danimarka, ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç, ikinci finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.
Turnuvada 6 şampiyonluğa sahip Fransa ise üçüncülük maçında Almanya'yı 26-25 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
- 27.1.2019 23:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Danimarka hentbolda dünya şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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