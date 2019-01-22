Üsküdar Belediye'den rahat galibiyet
22 Ocak 2019, Salı
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Üsküdar Belediye'den rahat galibiyet

Üsküdar Belediye'den rahat galibiyet

'in ikinci yarı ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 39-26 mağlup etti.

Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 20-8 önde tamamladı.

  1. 22.1.2019 18:05
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