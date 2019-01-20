Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.tur tamamlandı
20 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hentbol 'nda 2.tur tamamlandı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.tur tamamlandı

Hentbol 2. tur maçları tamamlandı.

Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda ve , B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor ve Aksaray Belediyespor, C Grubu'nda ile Yalıkavakspor, D Grubu'nda ise Kastamonu Belediyespor ile ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

İlk maçların 27 Şubat'ta, ikinci maçların ise 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek finalde, eşleşmeler şöyle oldu:

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor

Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor

  1. 21.1.2019 01:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.tur tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN