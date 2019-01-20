Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.tur tamamlandı
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı.
Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Ardeşen Gençlik, B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor ve Aksaray Belediyespor, C Grubu'nda Muratpaşa Belediyespor ile Yalıkavakspor, D Grubu'nda ise Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.
İlk maçların 27 Şubat'ta, ikinci maçların ise 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek finalde, eşleşmeler şöyle oldu:
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor
Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor
- 21.1.2019 01:23
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.tur tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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