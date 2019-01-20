Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda 2.tur tamamlandı

Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Ardeşen Gençlik, B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor ve Aksaray Belediyespor, C Grubu'nda Muratpaşa Belediyespor ile Yalıkavakspor, D Grubu'nda ise Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

İlk maçların 27 Şubat'ta, ikinci maçların ise 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek finalde, eşleşmeler şöyle oldu:

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor

Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor