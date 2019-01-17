İşte ikinci tur maçlarının oynanacağı şehirler
Kupada 2. tur grup maçları Giresun, Ankara, Antalya ve Bursa'da oynanacak.
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur grup müsabakaları yarın 4 ilde oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Pazar günü sona erecek müsabakalar A Grubu'nda Giresun, B Grubu'nda Ankara, C Grubu'nda Antalya, D Grubu'nda da Bursa'da oynanacak.
A Grubu'nda Ardeşen Gençlik, Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma, B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Polatlı Belediyespor ve Bandırmaspor, C Grubu'nda Mardin Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor ve Muratpaşa Belediyespor, D Grubu'nda da İzmir Büyükşehir Belediyespor, Osmangazi Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.
C Grubu'nda Sivas Belediyespor kupadan çekilirken, D Grubu'nda yer alan Pazarspor'un, geçirdiği trafik kazası sonrasında bu sezonla ilgili hakları dondurulmuştu. Bu nedenle bu iki gruptaki maçlar üçer takımla yapılacak.
Grup müsabakaları sonrasında ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek finalde, A Grubu birincisi B Grubu ikincisiyle, C Grubu birincisi D Grubu ikincisiyle, A Grubu ikincisi B Grubu birincisi, C Grubu ikincisi de D Grubu birincisi ile eşleşecek.
- 17.1.2019 13:02
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
İşte ikinci tur maçlarının oynanacağı şehirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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