"Kapımız hep açık"
29 Aralık 2018, Cumartesi
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"Kapımız hep açık"

"Kapımız hep açık"

Kasapoğlu, milli hentbolcuları kabul etti. Sporculara verilen desteği yineledi: Sizlere hep kapımız açık. Burası bütün sporcularımızın evidir.

Gençlik ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanda mücadele edecek olan U17 ve U19 Kadın Hentbol Milli Takımlarıyla bir araya geldi. Kabulde , sporcuların kamptaki çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık. Biz devlet olarak sizlere he türlü imkanları sağlayacağız" dedi ve şöyle devam etti:

ENERJİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ
"Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütün sporcularımızın evi, yuvasıdır. Sporcularımızın heyecanı ve enerjisinden ilham alıyor, onlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." Gelecek müsabakalar hakkında da sporcular ve antrenörlerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara müsabakalarda başarılar diledi.
  1. 29.12.2018
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