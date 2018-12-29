"Kapımız hep açık"
Spor Bakanı Kasapoğlu, milli hentbolcuları kabul etti. Sporculara verilen desteği yineledi: Sizlere hep kapımız açık. Burası bütün sporcularımızın evidir.
ENERJİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ
"Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütün sporcularımızın evi, yuvasıdır. Sporcularımızın heyecanı ve enerjisinden ilham alıyor, onlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." Gelecek müsabakalar hakkında da sporcular ve antrenörlerden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara müsabakalarda başarılar diledi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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