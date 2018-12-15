Hentbol Erkekler Süper Lig'inde toplu sonuçlar
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Hentbol Erkekler 'inde toplu sonuçlar

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde toplu sonuçlar

Erkekler 'de 12. hafta maçları başladı. İşte günün toplu sonuçları:

Hentbol Erkekler 'de 12. hafta maçları başladı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karşıyaka Belediyespor-MYK Hentbol: 27-29

Adıyaman Belediyespor-CIP Travel : 25-22

Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango: 38-38

  1. 15.12.2018 20:21
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