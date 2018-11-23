Beşiktaş Mogaz Portekiz deplasmanında

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. haftasında yarın, deplasmada Portekiz temsilcisi Sporting'le karşılaşacak.

Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

C Grubu'ndaki 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 6 puan toplayan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada yer alıyor.

Grupta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonunda 12 puan elde eden Sporting ise 2. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Kocaeli'de yaptığı maçı 33-27 kaybetmişti.