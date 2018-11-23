Beşiktaş Mogaz Portekiz deplasmanında
Siyah-beyazlı erkek hentbol takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. haftasında yarın Sporting'e konuk olacak.
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. haftasında yarın, deplasmada Portekiz temsilcisi Sporting'le karşılaşacak.
Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
C Grubu'ndaki 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 6 puan toplayan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada yer alıyor.
Grupta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonunda 12 puan elde eden Sporting ise 2. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Kocaeli'de yaptığı maçı 33-27 kaybetmişti.
- 23.11.2018 09:53
- Güncelleme: 23.11.2018 10:50
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
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Onur Kıvrak: İhanet etmedim
Toplam 5
Yorum
affetmezler EN SON GİDECEK ADAMI ÖNCE GÖNDERİYORLAR SONRADA TARAFTARI GÖNDERİRLER ADAM GİBİ ADAM ONURRRRRRRRRRRRR
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Onur Kıvrak: İhanet etmedim
Toplam 5
Yorum
affetmezler adamsın ONUR RECEP KIVRAK seni satanlar bizide sattı demektir
Beşiktaş Mogaz Portekiz deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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