Beşiktaş Mogaz Portekiz deplasmanında
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    deplasmanında

    Beşiktaş Mogaz Portekiz deplasmanında

    Siyah-beyazlı erkek hentbol takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C 9. haftasında yarın 'e konuk olacak.

    Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C 9. haftasında yarın, deplasmada temsilcisi 'le karşılaşacak.

    Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

    C Grubu'ndaki 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 6 puan toplayan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada yer alıyor.

    Grupta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonunda 12 puan elde eden Sporting ise 2. sırada bulunuyor.

    Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 'de yaptığı maçı 33-27 kaybetmişti.

    1. 23.11.2018 09:53
    2. Güncelleme: 23.11.2018 10:50
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