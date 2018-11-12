Galibiyet son saniyede geldi

?Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'de haftanın maçında Üsküdar Belediyespor'u 27-26 yendi. Nefes kesen maçta Paşanın Melekleri'ne galibiyeti getiren gol, son saniyede Yağmur Toprak'tan geldi.

Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'de bu hafta evinde Üsküdar Belediyespor'u konuk etti. Zirve yarışında iddiasını sürdürmek için kritik öneme sahip maça 'mutlak galibiyet' parolasıyla çıkan Paşanın Melekleri, karşılaşmada ilk yarıyı 13-14 geride kapadı. İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri, 42'nci dakikada 19-18 öne geçmeyi başarsa da dakikalar 45'i gösterdiğinde 2 sayı geriye düştü. Son dakikada karşılaşmayı 26-26 beraberliğe kadar taşıyan Muratpaşa Belediyespor, aynı dakika içinde alınan molanın ardından son atağını Yağmur Toprak'la gole çevirerek maçtan 27-26 galip ayrıldı.

Son dakikaları Başkan Ümit Uysal da dahil tüm tribün ayakta izledi. Paşanın Melekleri'nde maça damgasını vuran isim deneyimli oyuncu Yeliz Özel oldu. Özel'le birlikte Döne Gül Bozdoğan'ın 6'şar gol kaydettiği maçta, Yasemin Şahin 5 ve takıma galibiyeti getiren Yağmur Toprak 4 sayıyla oynadı.

Maçın ardından Başkan Uysal, oyuncuları ve antrenör Birol Ünsal ve teknik ekibi kutladı. Hentbol adına ne varsa maçta yaşandığını belirten Başkan Uysal, "Her iki takım da bize muhteşem bir maç izletti. Seyir zevki son derece yüksekti ama takımımızın puanlarla bu virajı geçmesi bizin için ayrı bir sevinç oldu" dedi.