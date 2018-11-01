Muratpaşa gözü zirveye dikti
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Muratpaşa gözü zirveye dikti

    Muratpaşa gözü zirveye dikti

    , ’nin 5’inci hafta erteleme maçında Yalıkavak Spor Kulübü’nü 44-37 yendi. Karşılaşmada ’nın 11 sayıyla yıldızlaştı.

    , 'nin 5'inci hafta erteleme maçında Yalıkavak Spor Kulübü'nü 44-37 yendi. Karşılaşmada 'nın 11 sayıyla yıldızlaştı.


    Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 5'inci hafta erteleme maçında kendi evinde Yalıkavak Spor Kulübü ile karşılaştı. Orhan Karabulut ve Soner Yücel Çelik hakem ikilisinin yönettiği maçta Muratpaşa, ilk yarıyı 23 - 15 önde tamamladı. Bir ara farkın 12 sayıya kadar çıktığı karşılaşma Muratpaşa Belediyespor'un 44-37 üstünlüğüyle sona erdi.


    Muratpaşa Belediyespor'da 11 gol kaydeden Didem Hoşgör Binboğa takımın en skorer oyuncusu olurken Döne Gül Bozdoğan 8, Yasemin Şahin ve Yağmur Toprak 6'şar golle karşılaşmayı tamamladı.


    Muratpaşa Belediyespor, Yalıkavak galibiyetinin ardından ligde puanını 10'a yükseltti. Bir maç eksiğiyle 3'üncü sırada yer alan Muratpaşa, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda ligin lideri Kastamonu Belediyespor'la karşılaşacak. Pazar günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda
    oynanacak karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

    1. 1.11.2018 12:51
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