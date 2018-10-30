Turnuvanın galibi 'Cumhuriyet' oldu
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Turnuvanın galibi 'Cumhuriyet' oldu

    Turnuvanın galibi 'Cumhuriyet' oldu

    ?, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla '' düzenledi

    , Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla '' düzenledi. Sporcuların 'Özgürlük', 'Adalet', 'Cumhuriyet' ve 'Eşitlik' takımlarında mücadele ettiği turnuvada ipi göğüsleyen Cumhuriyet oldu.

    Muratpaşa Belediyesi, dolayısıyla düzenlendiği 'Minik Melekler Hentbol Turnuvası' Belediye Başkanı , kadın hentbol takımının deneyimli antrenörü ve takımın başarılı oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

    Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmalar öncesi düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Başkan Uysal "Cumhuriyet bizim yaşadığımız güzel şeylerin temelidir" dedi. Turnuvaya katılan tüm sporcuların ve tribünleri dolduran velilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Uysal, Muratpaşa'da herkesin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağı bir hayatı kurmak için çalıştıklarını söyledi. Birbiri ardına spor salonları açarken, 26 Ekim Cuma Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni hizmete aldıklarını belirten Başkan Uysal, "Nasıl ki, başta siz çocuklarımız olmak üzere, herkesin bir spor dalıyla, sanatla uğraşmasını istiyorsak Muratpaşa'da da yerel yönetim olarak bizler aynısını yapıyoruz" dedi.

    Muratpaşa Belediyesi olarak özellikle spor alanında kendi insan kaynağına bir yaklaşımı inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:
    "Hentbolda hem sporcu yetiştirerek hem de çapında yetenekli oyuncuları Muratpaşa'da bir araya getirerek başarı basamaklarını bir bir çıkıyoruz. Geçen yıl Kadınlar 'nde şampiyon olduk. Sezona 'yla başladık. Türkiye'de kendi kendine yabancı sınırlaması koyan tek kulübüz. Bu aynı zamanda bizlere de bir sorumluluk yüklüyor. İyi sporcu olacaksınız. Bizim, aileleriniz ve Türkiye'nin göğsümüzü kabartacaksınız. Ama her şeyden önemlisi kendinize duyduğunuz saygı yükselecek. Spor, kendinizi daha çok sevmenize yarayacak."

    Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Minik Melekler Hentbol Turnuvası'nda minik ve küçükler olmak üzere iki ayrı kategoride 160 sporcu katıldı. Küçüklerde turnuvayı Cumhuriyet takımı kazanırken Özgürlük 2'nci, Adalet 3'üncü ve Eşitlik de turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı. Herhangi bir derecenin verilmediği minikler kategorisinde ise geleceğin sporcuları cumhuriyetin ilanını 95'inci yıl coşkusunu sahada mücadele ederek yaşadı.

    1. 30.10.2018 15:24
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