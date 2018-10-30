Turnuvanın galibi 'Cumhuriyet' oldu

MURATPAŞA Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Minik Melekler Hentbol Turnuvası' düzenledi. Sporcuların 'Özgürlük', 'Adalet', 'Cumhuriyet' ve 'Eşitlik' takımlarında mücadele ettiği turnuvada ipi göğüsleyen Cumhuriyet oldu.

Muratpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlendiği 'Minik Melekler Hentbol Turnuvası' Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının deneyimli antrenörü Birol Ünsal ve takımın başarılı oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmalar öncesi düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Başkan Uysal "Cumhuriyet bizim yaşadığımız güzel şeylerin temelidir" dedi. Turnuvaya katılan tüm sporcuların ve tribünleri dolduran velilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Uysal, Muratpaşa'da herkesin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağı bir hayatı kurmak için çalıştıklarını söyledi. Birbiri ardına spor salonları açarken, 26 Ekim Cuma Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni hizmete aldıklarını belirten Başkan Uysal, "Nasıl ki, başta siz çocuklarımız olmak üzere, herkesin bir spor dalıyla, sanatla uğraşmasını istiyorsak Muratpaşa'da da yerel yönetim olarak bizler aynısını yapıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi olarak özellikle spor alanında kendi insan kaynağına bir yaklaşımı inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Hentbolda hem sporcu yetiştirerek hem de Türkiye çapında yetenekli oyuncuları Muratpaşa'da bir araya getirerek başarı basamaklarını bir bir çıkıyoruz. Geçen yıl Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyon olduk. Sezona Süper Kupa'yla başladık. Türkiye'de kendi kendine yabancı sınırlaması koyan tek kulübüz. Bu aynı zamanda bizlere de bir sorumluluk yüklüyor. İyi sporcu olacaksınız. Bizim, aileleriniz ve Türkiye'nin göğsümüzü kabartacaksınız. Ama her şeyden önemlisi kendinize duyduğunuz saygı yükselecek. Spor, kendinizi daha çok sevmenize yarayacak."

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Minik Melekler Hentbol Turnuvası'nda minik ve küçükler olmak üzere iki ayrı kategoride 160 sporcu katıldı. Küçüklerde turnuvayı Cumhuriyet takımı kazanırken Özgürlük 2'nci, Adalet 3'üncü ve Eşitlik de turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı. Herhangi bir derecenin verilmediği minikler kategorisinde ise geleceğin sporcuları cumhuriyetin ilanını 95'inci yıl coşkusunu sahada mücadele ederek yaşadı.