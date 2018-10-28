Hentbol Milli Takımı, İzlanda'ya mağlup oldu
Türkiye Hentbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri ikinci karşılaşmasında İzlanda'ya 33-22 mağlup oldu.
SALON: THF
HAKEMLER: Ivan Cacador, Eurico Nicolau
TÜRKİYE: Taner Günay 1 (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş, Onur Ersin 5, Doruk Pehlivan 3, Görkem Biçer 2, Baran Nalbantoğlu, Özgür Sarak 3, Mehmet Demirezen 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Enes Gümüşok, Can Çelebi 1, Çağlayan Öztürk 2, Yiğit Eröz, Yaşar Erdem Ateş 1
İZLANDA: Gustavsson 1, Palmarsson 6, Karason 3, Sigurmannsson 1, Gunnarsson 5, Gustafsson, Jonsson 8, Gislason, Kristjansson 1, Arnarsson 1, Elisson 5, Magnusson, Gudjonsson 1, Thrastarson 1, Ingason
İLK YARI: 13-16
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Jonsson, Arnarsson, Gustafsson, Gislason, Ingason (İzlanda), Can Çelebi, Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Görkem Biçer, Doruk Pehlivan, Alp Eren Pektaş (Türkiye)
- 28.10.2018 19:06
- Güncelleme: 28.10.2018 20:17
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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