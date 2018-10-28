Hentbol Milli Takımı, İzlanda'ya mağlup oldu – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Hentbol , İzlanda'ya mağlup oldu

    Hentbol Milli Takımı, İzlanda'ya mağlup oldu

    Hentbol , 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri ikinci karşılaşmasında İzlanda'ya 33-22 mağlup oldu.

    SALON: THF

    HAKEMLER: Ivan Cacador, Eurico Nicolau

    TÜRKİYE: Taner Günay 1 (Coşkun Göktepe), , 5, 3, 2, Baran Nalbantoğlu, Özgür Sarak 3, 3, Halil 1, Enes Gümüşok, 1, Çağlayan Öztürk 2, Yiğit Eröz, Yaşar Erdem Ateş 1

    İZLANDA: Gustavsson 1, Palmarsson 6, Karason 3, Sigurmannsson 1, Gunnarsson 5, Gustafsson, Jonsson 8, Gislason, Kristjansson 1, Arnarsson 1, Elisson 5, Magnusson, Gudjonsson 1, Thrastarson 1, Ingason

    İLK YARI: 13-16

    İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Jonsson, Arnarsson, Gustafsson, Gislason, Ingason (İzlanda), Can Çelebi, Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Görkem Biçer, Doruk Pehlivan, Alp Eren Pektaş (Türkiye)

    1. 28.10.2018 19:06
    2. Güncelleme: 28.10.2018 20:17
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