Türkiye Plaj Hentbolu Genç Kadın Milli Takımı, Arjantin'de yapılacak Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kadir Ayar, Delta Plajı'nda devam eden çalışmalar sırasında yaptığı açıklamada, plaj hentbolunun önümüzdeki süreçte olimpik bir branş olarak kabul edilmesinin beklendiğini söyledi. Bu doğrultuda yeni bir ekip oluşturduklarına değinen Ayar, 6-18 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda en iyi dereceyi almak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Gençlerin salon hentbolundan sonra kısa sürede plaj hentboluna ayak uydurduğunu vurgulayan Ayar, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade etti.

"Plaj hentbolunda hedeflerimiz büyük"

Türkiye'nin plaj hentbolunda ülke olarak Avrupa ve dünya sıralamasında ilk 5'te olduğunu belirten Ayar, "Plaj hentbolunda hedeflerimiz büyük. Arjantin'de Olimpiyatlar 12 ülke arasında yapılacak. Olimpiyatlar gelecek için ve Türk sporu için çok güzel bir şey. Biz plaj hentbolunda marka bir ülkeyiz. Bunu Arjantin'de devam ettirmek istiyoruz. Bu nedenle her zaman hedefleri yüksek tutuyoruz." diye konuştu.

Müsabakalara kondisyon ve kuvvet olarak hazır olduklarını ancak maç tecrübesi eksiklerinin bulunduğunu anlatan Ayar, en az hatayla bu sürecini atlatmak istediklerini dile getirdi.

Olimpiyatlarda 12 ülke arasında B grubunda yer aldıklarını aktaran Ayar, "Grubumuzda Venezuela, Arjantin, Hollanda, Paraguay ve Hong Kong yer alıyor. Gruptan ilk 3 çıkan, puanlarla final grubunda oynayacak. Arjantin'de süreci iyi değerlendirip, maç maç hedef koyup, bir üst tura çıkmayı arzuluyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ve finale kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerine aktaran yapan Ayar, şöyle konuştu:

"Bu yıl önümüze iyi bir hedef koyarak, gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Bizim için önemli ve tecrübe gerektiren bir dönem olacak. Avrupa Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla dönmek istiyoruz. Plaj hentbolu ülkemizde yeni yeni sevilmeye başladı fakat Avrupa'da ligler kurulmaya başlandı. 2024'de plaj hentbolu olimpik bir branş olacak. Bunu ülke olarak da kulüp ve federasyonlar olarak da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi şekilde planlamamız gerek. Bütün hedefimiz bu. Bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz çünkü bu bizim için çok önemli bir süreç. En büyük hedefimiz de dlimpiyatlar."

Plaj hentbolunun, olimpiyatlar için takım sporlarına en yatkın branşlardan biri olduğuna dikkati çeken Ayar, ülkenin bu branşta olimpiyatlarda mücadele etmesinin ayrı bir gurur olacağını sözlerine ekledi.