Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal, 26-27 kaybedilen Polatlı Belediyesyor maçının ardından, “Maça gelen insanlar, hentbolun kalesi Muratpaşa’ya nasıl zarar verildiğini izlediler ama Muratpaşa Türk hentbolunu savunmaya ve bütün engelleri aşmaya devam edecek” dedi.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'dan hakem tepkisi

    Muratpaşa Belediyespor'dan hakem tepkisi

    Kadın Hentbol Takımı Antrenörü , 26-27 kaybedilen Polatlı Belediyesyor maçının ardından, “Maça gelen insanlar, hentbolun kalesi Muratpaşa’ya nasıl zarar verildiğini izlediler ama Muratpaşa Türk hentbolunu savunmaya ve bütün engelleri aşmaya devam edecek” dedi.

    Sezona şampiyonluğuyla başlayan ve 'in ilk 2 haftasını kayıpsız atlatan , hafta sonu kendi evinde 'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynan, Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisinin yönettiği karşılamanın ilk yarısını 10-11 geride tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, 2. yarıda farkı 4 sayıya çıkarmasına rağmen karşılaşmadan 26-27 mağlup ayrıldı.

    Muratpaşa'da Valeriia Baranik, 3'üncü 2 dakika cezası nedeniyle maçın 43. dakikasında kırmızı kart görürken Sırp kaleci Kristina Graovac, Cansu Akalın, 6'şar golle maçın en skorer iki oyuncusu ve Yasemin Şahin takım da diğer 2 dakika cezası alan oyuncular oldu.
    Aynı zamanda antrenörlüğünü yürüten Muratpaşa'nın deneyimli antrenörü , Polatlı Belediyespor'u kutlarken, "Ancak maça gelen insanlar, sadece bir hakemin ego tatminini, hentbolun kalesi Muratpaşa'ya nasıl zarar verildiğini izlediler. Sahnede sporcular değil sadece bir hakem vardı. O da kötü adamı oynuyordu" dedi.

    Tüm engellemelere rağmen Muratpaşa'nın Türk hentbolunu savunmaya ve bütün engelleri aşmaya devam edeceğini belirten Ünsal, "Muratpaşa bugünlere kolay gelmemiştir. Biz nice karanlıkları aydınlatmış bir kulübüz. Kadın hentbol tarihimizin altın sayfalarını yazan ilk kulübüz. O hakem arkadaşımız beni yanıltmadı. Atandığı gün oyuncularıma söylediklerimi ispat ettiler. Bütün samimiyeti ve dürüstlüğüyle sahada olan diğer arkadaşıma tavsiyem bu tür olaylara alet olmamasıdır. Hentbolda üretmeye, çalışmaya ve kendi insanımıza güvenmeye devam edeceğiz. Bu tür olaylar ancak bizim hırsımızı perçinler" şeklinde konuştu.

    1. 24.9.2018 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muratpaşa Belediyespor'dan hakem tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN