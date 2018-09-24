Sezona Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan ve Süper Lig'in ilk 2 haftasını kayıpsız atlatan Muratpaşa Belediyespor, hafta sonu kendi evinde Polatlı Belediyespor'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynan, Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisinin yönettiği karşılamanın ilk yarısını 10-11 geride tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, 2. yarıda farkı 4 sayıya çıkarmasına rağmen karşılaşmadan 26-27 mağlup ayrıldı.

Muratpaşa'da Valeriia Baranik, 3'üncü 2 dakika cezası nedeniyle maçın 43. dakikasında kırmızı kart görürken Sırp kaleci Kristina Graovac, Cansu Akalın, 6'şar golle maçın en skorer iki oyuncusu Yeliz Özel ve Yasemin Şahin takım da diğer 2 dakika cezası alan oyuncular oldu.

Aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğünü yürüten Muratpaşa'nın deneyimli antrenörü Birol Ünsal, Polatlı Belediyespor'u kutlarken, "Ancak maça gelen insanlar, sadece bir hakemin ego tatminini, hentbolun kalesi Muratpaşa'ya nasıl zarar verildiğini izlediler. Sahnede sporcular değil sadece bir hakem vardı. O da kötü adamı oynuyordu" dedi.

Tüm engellemelere rağmen Muratpaşa'nın Türk hentbolunu savunmaya ve bütün engelleri aşmaya devam edeceğini belirten Ünsal, "Muratpaşa bugünlere kolay gelmemiştir. Biz nice karanlıkları aydınlatmış bir kulübüz. Kadın hentbol tarihimizin altın sayfalarını yazan ilk kulübüz. O hakem arkadaşımız beni yanıltmadı. Atandığı gün oyuncularıma söylediklerimi ispat ettiler. Bütün samimiyeti ve dürüstlüğüyle sahada olan diğer arkadaşıma tavsiyem bu tür olaylara alet olmamasıdır. Hentbolda üretmeye, çalışmaya ve kendi insanımıza güvenmeye devam edeceğiz. Bu tür olaylar ancak bizim hırsımızı perçinler" şeklinde konuştu.

