Paşanın Melekleri 2'de 2 yaptı
MURATPAŞA Belediyespor, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 1'inci hafta erteleme maçında Pazarspor'u 28-17 yendi. Paşanın Melekleri, ilk 2 hafta maçlarının ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig erteleme maçında Pazarspor'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynayan Paşanın Melekleri, karşılaşmadan 28-17 galip ayrıldı. Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisinin yönettiği karşılamada Paşanın Melekleri baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
Maçın ilk yarısını 15-11 önde kapatan Muratpaşa, 2'nci yarıda farkı 9 sayıya çıkartarak karşılaşmayı tamamladı. Paşanın Meleklerinde bu sezon hentbola yeniden dönen Didem Hoşgör Binboğa, 7 golle maçın en skrorer ismi oldu. Süper Lig'in ilk hafta maçlarında 2 galibiyet alan Paşanın Melekleri, topladığı 4 puan ve 19 artı averajla liderlik koltuğuna oturdu.
- 20.9.2018 13:41
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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