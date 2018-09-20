Paşanın Melekleri 2'de 2 yaptı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Paşanın Melekleri 2'de 2 yaptı

    Paşanın Melekleri 2'de 2 yaptı

    , Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 1'inci hafta erteleme maçında Pazarspor'u 28-17 yendi. Paşanın Melekleri, ilk 2 hafta maçlarının ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    , Kadınlar Hentbol erteleme maçında Pazarspor'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynayan Paşanın Melekleri, karşılaşmadan 28-17 galip ayrıldı. Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisinin yönettiği karşılamada Paşanın Melekleri baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

    Maçın ilk yarısını 15-11 önde kapatan Muratpaşa, 2'nci yarıda farkı 9 sayıya çıkartarak karşılaşmayı tamamladı. Paşanın Meleklerinde bu sezon hentbola yeniden dönen Didem Hoşgör Binboğa, 7 golle maçın en skrorer ismi oldu. Süper Lig'in ilk hafta maçlarında 2 galibiyet alan Paşanın Melekleri, topladığı 4 puan ve 19 artı averajla liderlik koltuğuna oturdu.

    1. 20.9.2018 13:41
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