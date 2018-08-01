Hentbolun geleceği Muratpaşa – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Hentbolun geleceği Muratpaşa

    Hentbolun geleceği Muratpaşa

    Muratpaşa Belediye Başkanı , “Kadın hentbolunda Türkiye’nin geleceği Muratpaşa olacak” dedi, Paşanın Melekleri U17 4 önemli oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

    hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda devam eden , Türk hentbolunun geleceğinde söz sahibi olacak 4 önemli oyuncunun transferini gerçekleştirdi.
    U17 başarılı oyuncuları, 18 yaşındaki sol oyun kurucu Eda Nur Kılıç, 'in en genç oyuncularından 16 yaşındaki kaleci Öznur Özdemir, 2 yıl önce Süper Lig'de forma giymeye başlayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz ve 18 yaşındaki oyun kurucu Ayşenur Solmaz, Paşanın Melekleriyle sözleşme imzaladı.
    Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı 2 yıl önce Başkan Uysal'ın "Büyük bütçelere değil insan kaynağına ve spor kültürüne dayalı" şeklinde özetlediği anlayış içinde yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu sürecin sonunda Paşanın Melekleri geçen yıl şampiyonluk ipini göğüsledi. Kendi kurallarıyla yoluna devam eden Paşanın Melekleri, 14 yabancı oyuncuya kadar izin verilen Süper Lig'de daha önce 3 olarak uyguladığı sayısını bu yıl 1'e düşürdü.


    Paşanın Melekleri, şampiyon kadroda yer alan 35 yaşındaki Marina Tankaskaya ve 32 yaşındaki Yulia Snopova'yla bu sezon sözleşme yenilenmezken 24 yaşındaki Rus oyuncu Valeriia Baranik'le sözleşme uzatıldı. Geçen yıl anne olan ve hentbola ara veren 27 yaşındaki sol oyun kurucu Didem Hoşgör Binboğa yeni sezonla birlikte takıma dönerken 26 yaşındaki milli oyuncu Yağmur Toprak da bu sezon Paşanın Meleklerine katıldı. Paşanın Melekleri, iç transferde ise Merve Durdu, Yasemin Şahin, Ayşe Dinç ve Döne Gül Bozdoğan, Cansu Akalın ve Türk hentbolunun en deneyimli isimlerinden 'le sözleşme yeniledi.

    1. 1.8.2018 10:48
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