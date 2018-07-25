Göztepe hentbolda 7 takviye yaptı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    hentbolda 7 takviye yaptı

    Göztepe hentbolda 7 takviye yaptı

    Erkekler Hentbol 'inde mücadele eden 7 oyuncuyu renklerine bağladı.

    Bu sezon kadrosunda hiç yabancı hentbolcu bulundurmama kararı alan sarı-kırmızılılar, A 'da forma giyen sağ oyun kurucu Adnan Diri, orta oyun kurucu Enes Günüşok, orta oyun kurucu Halil , pivot Atila Zaman, sol oyun kurucu Tahir İlkbahar, U20 milli sağ oyun kurucu Murat Sekmen ve eski oyuncusu sol kanat Berkay Durmaz'la sözleşme imzaladı.

    1. 25.7.2018 11:59
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