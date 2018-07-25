Göztepe hentbolda 7 takviye yaptı
Erkekler Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Göztepe 7 oyuncuyu renklerine bağladı.
Bu sezon kadrosunda hiç yabancı hentbolcu bulundurmama kararı alan sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'da forma giyen sağ oyun kurucu Adnan Diri, orta oyun kurucu Enes Günüşok, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk, pivot Atila Zaman, sol oyun kurucu Tahir İlkbahar, U20 milli sağ oyun kurucu Murat Sekmen ve eski oyuncusu sol kanat Berkay Durmaz'la sözleşme imzaladı.
- 25.7.2018 11:59
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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