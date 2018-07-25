Bu sezon kadrosunda hiç yabancı hentbolcu bulundurmama kararı alan sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'da forma giyen sağ oyun kurucu Adnan Diri, orta oyun kurucu Enes Günüşok, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk, pivot Atila Zaman, sol oyun kurucu Tahir İlkbahar, U20 milli sağ oyun kurucu Murat Sekmen ve eski oyuncusu sol kanat Berkay Durmaz'la sözleşme imzaladı.