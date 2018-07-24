Muratpaşa yeni sezon hazırlıklarına başladı
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Muratpaşa hazırlıklarına başladı

    Muratpaşa yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Kadınlar ’nin son şampiyonu , hazırlıklarına başladı.

    'yi bu sezon hentbolun zirvesi Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek , hazırlarına başladı. Muratpaşa, ilk antrenmanı Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yaptı.


    Antrenman öncesi antrenör , oyuncularını geçen yıl gelen şampiyonluk dolayısıyla tekrar kutladı. Ünsal, "Geçen sezon hepinizin emeği var. Hepinizin teri var. Türkiye'nin en iyi takımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak eden bir takımın başında devam etmek benim için büyük bir keyif. Herkese geçen sezondaki başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki sporda dün yok. Her zaman yarın var. Muratpaşa Belediyespor'un 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen tesisleriyle, alt yapısıyla, yaptığı derecelerle ülke hentboluna mührünü vurdu. Buna devam etmeye çalışacağız" dedi.

    1. 24.7.2018 10:28
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