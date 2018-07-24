Muratpaşa yeni sezon hazırlıklarına başladı
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Türkiye'yi bu sezon hentbolun zirvesi Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlarına başladı. Muratpaşa, ilk antrenmanı Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yaptı.
Antrenman öncesi antrenör Birol Ünsal, oyuncularını geçen yıl gelen şampiyonluk dolayısıyla tekrar kutladı. Ünsal, "Geçen sezon hepinizin emeği var. Hepinizin teri var. Türkiye'nin en iyi takımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak eden bir takımın başında devam etmek benim için büyük bir keyif. Herkese geçen sezondaki başarılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki sporda dün yok. Her zaman yarın var. Muratpaşa Belediyespor'un 10 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen tesisleriyle, alt yapısıyla, yaptığı derecelerle ülke hentboluna mührünü vurdu. Buna devam etmeye çalışacağız" dedi.
- 24.7.2018 10:28
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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