Osmangazili kaleci milli takım yolcusu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Osmangazili kaleci milli takım yolcusu

    Osmangazili kaleci milli takım yolcusu

    Osmangazi Belediyespor ’nın başarılı kalecisi , A Milli Bayan Hentbol Takımı’nın kampına davet edildi.

    2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Gurubu Maçları ve Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli 'nın aday kadrosuna çağrılan , 24 Mayıs'ta 'da gerçekleşecek Ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Başantrenör ve Kıvanç Özcan eşliğinde gerçekleşecek kampta Osmangazili hentbolcu, kaleci mevkiinde 'yı temsil edecek.

    Birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak milliler, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nun 5. maçında evinde İspanya ile karşılaştıktan sonra 2 Haziran'da Almanya'ya konuk olacak. 3 Haziran'da yurda dönecek olan Ay-yıldızlı ekip, 21 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları için ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
    1. 18.5.2018 15:06
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