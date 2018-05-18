Osmangazili kaleci milli takım yolcusu
Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol Takımı’nın başarılı kalecisi Yaren Berfe Göker, A Milli Bayan Hentbol Takımı’nın Amasya kampına davet edildi.
Birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak milliler, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nun 5. maçında evinde İspanya ile karşılaştıktan sonra 2 Haziran'da Almanya'ya konuk olacak. 3 Haziran'da yurda dönecek olan Ay-yıldızlı ekip, 21 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları için ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
- 18.5.2018 15:06
-
Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
-
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
-
Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Osmangazili kaleci milli takım yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.