Hentbolda transfer – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Hentbolda

    Hentbolda transfer

    Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından SELKA Hentbol, pivot etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkan yardımcısı Yenal Kaya ile bir araya gelen , sözleşmeyi imzaladı.

    Kariyerine, Milli Piyango Spor Kulübünde başlayan, daha sonra , , , Merzifon Belediyespor ve Adıyaman Belediyespor kulüplerinde forma giyen milli oyuncu Uğur Erceylan, yeni sezonda temsilcisinde ter dökecek.

    1. 18.5.2018 15:26
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