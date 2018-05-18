Hentbolda transfer

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkan yardımcısı Yenal Kaya ile bir araya gelen Uğur Erceylan, sözleşmeyi imzaladı.

Kariyerine, Milli Piyango Spor Kulübünde başlayan, daha sonra İl Özel İdare, Gençlerbirliği, Göztepe, Merzifon Belediyespor ve Adıyaman Belediyespor kulüplerinde forma giyen milli oyuncu Uğur Erceylan, yeni sezonda Eskişehir temsilcisinde ter dökecek.