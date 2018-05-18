Hentbolda transfer
Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından SELKA Eskişehir Hentbol, pivot Uğur Erceylan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkan yardımcısı Yenal Kaya ile bir araya gelen Uğur Erceylan, sözleşmeyi imzaladı.
Kariyerine, Milli Piyango Spor Kulübünde başlayan, daha sonra İl Özel İdare, Gençlerbirliği, Göztepe, Merzifon Belediyespor ve Adıyaman Belediyespor kulüplerinde forma giyen milli oyuncu Uğur Erceylan, yeni sezonda Eskişehir temsilcisinde ter dökecek.
- 18.5.2018 15:26
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
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